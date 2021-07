"Cela va coûter des millions"

Si sa somptueuse bâtisse du 18e siècle semble avoir évité le pire, l'acteur américain s'est mêlé aux locaux pour leur prêter main-forte. Des photos diffusées par différents médias, dont le Daily Mail, en attestent. On y voit le réalisateur de 60 ans, jean et polo bleu, prendre la pose avec les habitants et les commerçants de Laglio. "C'est pire que ce que je pensais. À Cernobbio, la situation est à prendre au sérieux", a-t-il confié à la chaîne TG1. "J'ai parlé avec le maire, il va y avoir beaucoup de travaux, cela va coûter des millions, mais la ville est forte. Elle va réagir et revenir plus forte qu'auparavant. C'est une ville vraiment résiliente", a-t-il ajouté.

George Clooney a acquis la Villa L'Oleandra en 2002 pour 14 millions de dollars.