Le tribunal va devoir trancher

Me Guy Azzari, l'avocat du plaignant, assure que le bien a été acheté à l'été 2020 pour la somme de 6 millions d'euros. "Le tribunal a bien été saisi en mars d'une assignation sous la constitution de Me Azzari contre les propriétaires vendeurs" , peut-on lire dans des propos rapportés par l'AFP. Ces derniers, un couple d'Australiens résidant à Monaco, se seraient rétractés, et ce malgré une signature devant notaire en août dernier, laissant l'acquéreur sur le carreau.

"Pour le cas où le vendeur passerait outre et vendrait néanmoins avec le concours d'un notaire le bien à une tierce personne, en l'occurrence M. Clooney, il règnera une incertitude sur le bien immobilier tant que le tribunal judiciaire de Draguignan n'aura pas tranché, c'est-à-dire dans un délai d'un an à quatre ans" , lit-on encore. Les Clooney devront probablement passer par la case tribunal pour régler cet épineux dossier...