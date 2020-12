Douze. C'est le nombre de kilos perdus par George Clooney afin d'incarner un scientifique travaillant seul dans l'Arctique dans un monde dévasté. Acteur, mais aussi réalisateur de son prochain film, l'Américain est passé par la case hôpital en urgence à cause de vives douleurs à l'estomac quatre jours seulement avant le tournage, relaie

"Je pense que j'essayais trop de perdre du poids rapidement et je ne prenais probablement pas soin de moi. (...) Nous étions sur un glacier en Finlande, ce qui rend le travail beaucoup plus difficile. Mais ça m'a certainement aidé pour mon personnage", a ainsi révélé la star qui a mis de longues semaines à se remettre de sa pancréatite, une inflammation du pancréas.

Le long-métrage post-apocalyptique sera disponible sur Netflix dès le 23 décembre et s'annonce grandiose.