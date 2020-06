Dans une tribune publiée dans le Daily Beast, George Clooney se demande que faire après la mort de George Floyd, asphyxié par le genou d’un policier alors qu’il était maintenu au sol. L’acteur rappelle des précédents emblématiques : Rodney King battu à mort en 1992, ou encore Eric Garner étranglé par un policier alors qu’il vendait des cigarettes. "Le racisme, c’est notre pandémie, affirme-t-il. Elle nous infecte tous, et en 400 ans nous n’avons toujours pas trouvé de vaccin. Il semble que l’on ait même arrêté d’en chercher un et que nous essayions de soigner la blessure individuellement." Comment résoudre ces problèmes en apparence insurmontables ? "Souvenez-vous simplement que si nous les avons créés, nous pouvons les résoudre, explique l’acteur. Et il n’y a qu’un moyen pour ce pays de mettre en place un changement durable : voter."