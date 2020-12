"Je me coupe les cheveux moi-même depuis 25 ans. Mes cheveux sont comme de la paille, donc c'est très facile à couper. Vous ne pouvez pas vraiment faire d'erreur", a-t-il assuré, impeccable casque poivre et sel sur le haut du crâne. Son secret ? Un engin méconnu par chez nous : le Flowbee. Sorte de tondeuse électrique avec aspirateur intégré, la machine faisait fureur dans les années 1980. "Je l'ai toujours. Mes coupes de cheveux me prennent littéralement deux minutes. Ça marche !", a-t-il ajouté, hilare. Sur Twitter, les internautes ont constaté que le site de la marque a crashé dans la foulée, éveillant l'intérêt des curieux. Flowbee, l'improbable cadeau de Noël de 2020 ?

Se couper les cheveux soi-même ? La plupart d'entre nous ont été contraints de tenter le coup durant le confinement, sans grand succès. Croyez-le ou non, George Clooney est un adepte du coup de ciseaux en solo depuis des décennies. L'acteur américain s'est confié à ce sujet lors de l'émission CBS Sunday Morning ce 30 novembre.