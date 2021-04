À Brignoles, leur nom est sur toutes les lèvres. Considéré comme l'un des couples les plus glamour de la planète, George et Amal Clooney auraient jeté leur dévolu sur cette discrète commune du Var, rapporte. À une vingtaine de minutes de là, à Correns, un certain Brad Pitt a déjà ses habitudes.

"C'est quasiment fait'", lit-on dans le journal local qui avance que l'acteur de 59 ans et l'avocate de 43 ans, parents de jumeaux, devraient parapher un contrat le 5 mai prochain pour s'offrir le domaine de Canadel, propriété de 170 hectares. Contrairement à l'ex d'Angelina Jolie à Miraval, pas question de se lancer dans une production de vin rosé pour autant, les vignes étaient peu nombreuses. La beauté des lieux, la discrétion et la douceur provençale seraient les principales motivations derrière cet achat dont le montant n'a pas fuité. Nul doute que Brad Pitt se fera un plaisir de leur servir de guide pour faciliter leur venue imminente dans la région.