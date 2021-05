8 millions d'euros. C'est la somme que George et Amal Clooney ont déboursée pour s'offrir un petit coin de paradis dans le sud de la France. Comme annoncé le 28 avril par la presse locale, le couple glamour a bien jeté son dévolu sur une propriété cossue à Brignoles, commune de 20 000 habitants où la rumeur a fait grand bruit.

Le domaine de Canadel, c'est son nom, s'étale sur 170 hectares et comprend une bastide du 16e siècle, un terrain de tennis, un étang, une piscine ainsi que quelques hectares de vignes. Comme le révèle Ouest-France, les Clooney ont racheté les lieux à Richard et Diana Wiesener, couple d'octogénaires australiens résidant à Monaco. Information non négligeable, Canadel se trouve non loin du château de Miraval de leur ami de longue date Brad Pitt. Une proximité géographique qui a très bien pu motiver ce choix. Quoi qu'il en soit, des photos de ce nid douillet ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux et attestent de la beauté certaine du domaine varois.