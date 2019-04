À l'école, il est comme un poisson dans l'eau.





Réputé jovial et un brin polisson, le prince George est parfaitement intégré au sein de la prestigieuse Thomas's Battersea School de Londres. L'aîné de Kate et William, affectueusement surnommé « P.G. » par les autres éléves, aurait même « beaucoup d'amis », selon un article de Vanity Fair repéré par Paris Match.

Kate et William sont tout aussi populaires

« Il est très populaire et a plein d'amis, il y a vraiment peu d'agitation autour de son identité », affirme un parent d'élève au magazine. Et il n'est pas le seul membre de la famille royale à mettre tout le monde d'accord. Le duc et de la duchesse de Cambridge aussi. « Soit William soit Kate le déposent. Ils sont toujours très sympathiques. William en particulier adore discuter avec les autres parents », précise cette même source. Elle ajoute : « Il a de la conversation et il est aimable ». Seule la supposée « affaire Rose Hanbury » vient ternir cette belle image du couple...