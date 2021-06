Même si le soleil n’est pas aussi généreux que celui de la République dominicaine, les lunettes adéquates sont de rigueur. Depuis que Georges Grün a annoncé vouloir "changer de vie" et, notamment, quitter son rôle de consultant sur RTL, les supputations vont bon train. Plutôt discret sur sa vie privée, il a accepté une interview sur ses projets, sur le temps qui passe, sur la famille.

Rendez-vous à deux pas de chez lui sur une terrasse au bord du lac de Genval. L’atmosphère est estivale avec ce sentiment de liberté retrouvée. Devant un turbot et un petit verre de Vacqueyras blanc, l’ex-Mauve tient la forme.

En effet, malgré ses (futurs) 60 balais (il ne les fait pas), Georges Grün conserve cette allure à la fois sportive et classe. "Je m’entretiens en jouant au padel pour rester actif et (il touche la table) je ne souffre pas de séquelle de ma carrière de joueur pro. Car ce métier use votre corps…"