Il aurait eu deux mois. Le 18 avril dernier, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez partageaient leur peine immense : l'un de leurs jumeaux est mort durant l'accouchement du mannequin. Ce mardi 21 juin, l'actrice argentino-espagnole a eu une pensée émue pour lui.

Les followers de l'influenceuse ont ainsi pu découvrir la photo d'un ciel traversé de lumière et ponctué de deux emojis, l'un en forme d'ange, l'autre en forme de coeur, dans ses "Stories". Un magnifique clin d'oeil à sa mémoire. "Votre soutien est très important et nous avons ressenti l'amour et le respect que vous avez pour notre famille. Maintenant, c'est le moment d'être reconnaissant de la vie que nous venons d'accueillir", avait déclaré la maman de Bella Esmeralda peu après le drame.