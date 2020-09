Joli coup de pub pour Cyril Hanouna qui recevait, voici quelques jours, un monstre du cinéma français sur son plateau : Gérard Depardieu en personne. Fidèle à sa légende, l’acteur n’a pas usé de la langue de bois pour dire tout ce qu’il pense sur à peu près tout.

Mais la télévision n’était pas la seule raison pour Gégé de faire un saut en France - il vit en Russie depuis des années - : il en a également profité pour se faire baptiser ! La cérémonie a eu lieu à la cathédrale russe Saint-Alexandre-Nevsky, en petit comité (on parle d’une trentaine de personnes). Converti à l’orthodoxie, Depardieu aurait eu des "gestes animés et parfois fantasques, inhabituels au sein d’une cérémonie orthodoxe", d’après une source qui préfère rester anonyme et citée par le magazine Valeurs actuelles . Comme de tradition, le baptême s’est terminé avec des "chants solennels du chœur et les prières des célébrants" .

Moins d’une semaine après avoir été arrêté à Paris en état d’ébriété tandis qu’il pilotait son scooter, l’acteur aurait-il décidé de choisir le chemin de la rédemption ?