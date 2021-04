Le casting complet, et un peu fou, des prochaines aventures d'Astérix et Obélix au cinéma a été dévoilé la semaine passée. Si Guillaume Canet, le réalisateur et interprète d'Astérix, a fait des choix audacieux pour certains rôles (Zlatan Ibrahimovic jouera Antivirus par exemple), il s'est aussi appuyé sur des acteurs plus connus et proches de lui, comme sa femme Marion Cotillard (pour jouer Cléopâtre) et Gilles Lellouche. Ce dernier tiendra le rôle d'Obélix. Mais jouer le costaud Gaulois n'est pas une mince affaire. Gilles Lellouche doit en effet suivre un régime hyper strict, dans le but non pas de maigrir, mais de prendre une vingtaine de kilos!

Une prise de poids qui effraie l'acteur, comme l'a expliqué son frère Philippe Lellouche au micro d'Europe 1. "Il m’a appelé en me disant ‘C’est épouvantable, j’ai envie de chialer tous les jours’", a raconté Philippe Lellouche, "Grossir, c’est notre angoisse". Pour prendre les 20 kilos nécessaires à l'interprétation du rôle d'Obélix, il ne faut pas "simplement" manger le plus possible, Gilles Lellouche doit aussi gagner en masse musculaire et faire de l'exercice physique au quotidien. "Il fait de la muscu deux heures par jour parce qu’il faut qu’il soit gros, mais musclé. Donc il me dit ‘Quand j’entends le coach sonner à la porte, j’ai envie de chialer’. Il me dit tous les jours ‘Je n’en peux plus’”, a raconté son frère, acteur lui aussi. Comme quoi, interpréter le rôle d'Obélix n'est pas spécialement une partie de plaisir. Reste à voir la résultat! La sortie de "Astérix et Obélix: l'Empire du Milieu" est prévue en 2022.