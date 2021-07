La quinqua' qui inspire son monde, c'est elle. Gillian Anderson, dont la carrière a pris un nouveau souffle grâce aux cartons Sex Education et The Crown, a encouragé les femmes à céder au "no bra", la tendance sans soutien-gorge qui a déjà conquis les célébrités au Festival de Cannes. Dans vidéo devenue virale, l’Américaine de 52 ans a révélé qu’elle n'en portait plus depuis le confinement.

"Je suis tellement feignante, et je ne porte plus de soutien-gorge. Je ne peux plus porter de soutien-gorge. Je ne peux pas, non", y a t-elle confié. "Je suis navrée, mais je m’en fiche si… mes seins atteignent mon nombril. C’est tout simplement trop inconfortable", a-t-elle ajouté, droite dans ses bottes.

Véritable tendance de fond, le "no bra" séduit de plus en plus de femmes, notamment depuis le début de la crise sanitaire. Selon une étude Ifop récemment relayée par Marie Claire Belgique, 18% des Françaises de 18 à 25 ans ne portent jamais ou presque jamais de soutien-gorge depuis le confinement.