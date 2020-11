Comme le rappeur de 34 ans a dû reporter la sortie de son album Le Fléau en raison de l’épidémie de coronavirus, il vient de se procurer la PlayStation 5 pour passer le temps. Et le moins que l’on puisse écrire est que Gims passe ses nerfs dessus. L’interprète de "Bella", filmé sans ses lunettes de soleil, peste contre sa nouvelle console de jeux qu’il a du mal à installer. "Mais tu vas fermer ta g*eule ???", le voit-on ainsi s’agacer devant son écran de télévision, filmé par un de ses proches et partagé sur Twitter et Instagram, face à la voix robotique qui lui indique inlassablement le mot ‘astérisque’. "La PS5 en rend dingue certains", peut-on lire en commentaire.