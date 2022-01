avait-il avoué en juin 2021 danssur TF1.

"Je passe incognito sans lunettes"



L'avantage de se promener sans sa paire de lunettes? Le public ne le reconnaît pas. "On peut dire que je passe incognito. C'est tout l'intérêt", déclarait Gims à Télé-Loisirs en novembre 2019. Sauf qu'après son coup de gueule envers les musulmans au moment de ses voeux de Nouvel an, l’interprète du tube Bella a décidé de se révéler sous un autre jour en cette année 2022.

"Peut être que sans le filtre de ses lunettes vous verrez que son âme est sombre"

La preuve avec la photo posté sur son compte Instagram ce lundi... sans son accessoire fétiche mais avec une légende qui en dit long: "Que dire à part…. LETS FUCKING GO !!!". De quoi surprendre ses fans et internautes de tous bords. "Enfin ses yeux"; "Personne n'est choqué de le voir sans lunettes?"; "Enfin on le voit sans ses lunettes", "Je suivrais tout ton parcours jusqu'au bout du fil mon rappeur préféré"; "Enfin Gims a dû voir mon commentaire pour qu'il enlève les lunettes". Ou encore: "Peut être que sans le filtre de ses lunettes vous verrez que son âme est sombre"; Il faut remettre tes lunettes là!"; "Que dire à part... bonne année!"