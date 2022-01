Les frères, on ne fête pas ça. Est-ce que les compagnons (NdlR : du prophète) ont fêté le Nouvel An ? S’il vous plaît, arrêtez, arrêtez." Dans une vidéo partagée le 2 janvier dernier, Gims avait ouvertement demandé à ses fans de confession musulmane de ne plus lui adresser de vœux pour la nouvelle année. Des propos vivement critiqués. Mais ce week-end, dans le Journal du dimanche, le rappeur a brisé le silence. "Cette vidéo, je la regrette totalement", assure l’homme aux lunettes noires. C’était un ovni, je ne communique pas comme ça habituellement. Je ne voulais pas blesser des gens. La fois, ça relève de l’intime. Il ne faut pas que les réseaux sociaux soient un tremplin pour parler de ça." Avant que l’ex-membre de la Sexion d’Assaut ne rajoute. "Ça ne change en aucun cas mes relations avec mon public, animiste, bouddhiste, catholique, musulman…" L’interprète de "Be lla" conclut ensuite, en guise de confession. "Cette vidéo a été faite avec spontanéité tard le soir. Je suis vraiment désolé."

Converti à l’islam en 2004, Gims révèle que sa mère est toujours chrétienne, "comme son père ou ses frères". "Il faudrait mettre un cameraman avec moi pendant 48 heures pour voir comment je fonctionne, le nombre de gens de tous horizons que je côtoie. Là j’étais fatigué, je venais de regarder plein de snaps pour le Nouvel An, j’étais en train de faire le con." Si son bad buzz n’a pas eu d’incidence sur les ventes de tickets de sa prochaine tournée, Gims s’est toutefois bien fait remonter les bretelles par son entourage proche et professionnel d’après Le Parisien.