L'actrice américaine était très émue hier soir au moment de recevoir sa récompense.





Glenn Close a marqué cette 76e cérémonie des Golden Globes, hier soir, à Los Angeles. Lauréat de la meilleure actrice dans un rôle dramatique dans le film The Wife, l'actrice américaine a livré un puissant discours sur la place des femmes, trop souvent dans l'ombre des hommes : "On devrait toutes être sur scène. En tant que femme, nous sommes là pour soutenir nos maris, nos compagnons, mais il nous faut nous épanouir personnellement et suivre nos rêves ! Il faut dire oui je peux le faire. Et je vais le faire et je devrais avoir le droit de le faire ".

S'en est alors suivie une grande standing ovation. Toute la salle du Beverly Hilton à Los Angeles s'est levée. Femmes et hommes ont chaudement applaudi la comédienne.

En plus d'être très émue, Glenn Close a été surprise de remporter ce nouveau Golden Globes, le troisième de sa carrière, comme le prouve ce GIF.