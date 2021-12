Il y a quelques semaines, Orelsan dévoilait son nouvel album "Civilisation". Dans ce dernier une chanson en particulier a attiré l'attention de ses fans. En effet, dans le morceau "Du propre", le rappeur chante: "Cinq heures du mat' sur le port, un dernier shot / C'est pour ma ville, sauce magique, beau gosse". Il n'en fallait pas plus pour que les plus curieux poussent la porte de l'établissement cité par le chanteur. Des paroles qui donc ont largement profité au restaurant kebab "Magic Beau Gosse" situé à Caen, qui depuis lors a vu sa clientèle augmenter de 30%.

"Beaucoup de gens, avec beaucoup de sympathie, viennent nous voir et nous disent clairement 'vu qu'Orelsan nous conseille de venir ici, on vient'. C'est une publicité inespérée, ça a été l'euphorie sur les réseaux sociaux. On a bien augmenté de 30% la fréquentation, c'est fou... Surtout en cette période de crise sanitaire", a expliqué Ahmad Pourmand, le propriétaire l'établissement à BFMTV.