"Juste un corps"

À 40 ans, l'acteur de Grey's Anatomy est à l'affiche Take Me Out, une pièce de théâtre lancée à Broadway. Désireux de casser son image d'acteur grand public, le mythique Dr. Jackson Avery apparaît sur les planches nu comme un ver. Un membre du public n'a pas résisté à l'envie de partager quelques clichés de l'Américain en tenue d'Adam. Pour le plus grand plaisir de certains internautes, les images ont beaucoup circulé avant d'être supprimées. De quoi décupler l'intérêt pour les photos interdites.

"Ce n'est pas si grave. C'est juste un corps", a récemment estimé Jesse Williams, bien au fait du buzz généré. La direction de la pièce, elle, se montre beaucoup plus ferme. "Il est profondément regrettable qu'un membre du public ait choisi de manquer de respect à la production, au public et, plus important encore, à l'acteur impliqué dans cette histoire", a-t-on pesté. Second Stage Theatre, la production, parle d'ailleurs de "violation flagrante" suite à cette fuite.