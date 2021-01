On ne choisit pas sa famille. C’est ce que doit se dire Sylvie Tellier, directrice du Comité Miss France. Mais aussi sa sœur Delphine. Car entre elles deux, c’est un peu la guerre ouverte.

Ce n’est un secret pour personne, il y a plus qu’un peu de tension entre Sylvie Tellier et son beau-frère Jean-Pascal Lacoste, ex-Star Academy, chroniqueur dans Touche pas à mon poste et époux de Delphine Tellier. Celui-ci le répète inlassablement dans l’émission de Cyril Hanouna. C’est pourquoi le présentateur de TPMP a attendu que Jean-Pascal Lacoste soit absent d’une émission pour inviter Sylvie Tellier. C’était ce jeudi 7 janvier.

Hanouna n’a pas manqué de flatter Madame Miss France, la trouvant très impliquée dans son travail et pleine de cœur. Des compliments qui ont touché Sylvie Tellier : “Merci, je pense que tu t’es rendu compte que j’étais sensible quand on attaquait ma famille, surtout quand on disait des bêtises.”

C’était sans compter sur la réaction de sa sœur Delphine qui a bondi en entendant cela. En story sur Instagram, elle a écrit : “Et vive l’hypocrisie. Ça commence à légèrement m’énerver. Sérieusement, ça critique ce type d’émissions, mais pour faire la parade de sa Miss, là ça y va”.

Un peu plus diplomate, Jean-Pascal La coste y est aussi allé de sa réaction, décochant au passage une pique à peine déguisée: "La vie réserve souvent des difficultés, des obstacles et des personnes qui veulent vous descendre. Le noyau dur de la vie, la famille, nous permet d'avancer, d'atteindre nos objectifs. C'est aussi grâce à vous qui êtes toujours là, par un petit message, une vidéo depuis toutes ces années que j'avance. Je voulais juste vous dire un grand merci. C'est pas grand chose mais j'y tiens. Je vous aime. Vive la vie. Que du bon pour toutes les années à venir ainsi que celle ci."

Vivement le retour des réunions de famille…