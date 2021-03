À ce petit jeu des followers sur Instagram, c’est Michèle Debouverie qui, avec près de 64 000 abonnés, part favorite, même si elle possède moins de fans sur Tiktok, à peine 1 400. Première dauphine de Miss Flandre occidentale, originaire d’Avelgem, elle a 19 ans et a suivi des études en assistanat social. Elle a déjà été élue Miss Charity 2021.

En deuxième position, il y a la tiktokeuse Kaylee Stroobants, près de 25 000 abonnés sur Instagram et plus de 175 000 sur Tiktok, sous le nom kayleemoonkitty ! Étudiante en graphisme, elle vient du Limbourg, a 20 ans et ressemble beaucoup à Miss Belgique 2020 qui était déjà la plus influente sur les réseaux. Elle annonce la couleur : "Il se cache un ange et un démon en moi. Un petit ange car j’aime le rose et un petit diable car j’écoute de la musique metalcore."

Enfin, la troisième favorite est Ellen Duplessis, plus de 11 400 followers. À 20 ans, cette future institutrice maternelle vient du Brabant flamand.

Quant à la première "influenceuse" francophone, Gül Arikaya, coiffeuse de 21 ans de Bastogne et Miss Luxembourg, elle se classe sixième avec près de 9 000 abonnés.

Elle suit Laura Baeyens, 9 739 followers, et Cassandra Tordeur, 9 216 fans, considérées comme les outsiders du concours de beauté.