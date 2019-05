Guillaume Canet cartonne actuellement au cinéma grâce à son dernier film, Nous finirons ensemble. Pour ce nouveau long métrage, on retrouve au casting sa compagne, Marion Cotillard. Si Guillaume Canet n'est que derrière la caméra pour ce film, les deux acteurs ont déjà partagé la même affiche. C'était en 2003 pour Jeux d'Enfants. C'est d'ailleurs sur ce film qu'ils se sont rencontrés pour la première fois.





Comme pour chaque sortie de film, les comédiens sont soumis à un marathon médiatique pour en faire la promotion. Guillaume Canet a justement retrouvé une vieille photo qu'il a voulu partagé sur son compte Instagram.





Sur le cliché, on retrouve Marion Cotillard, coiffée d'une queue de cheveux et d'une chemisier bleu. Assis à côté d'elle sur un canapé noir, il y a Guillaume Canet avec une coiffure pour le moins... originale. Le réalisateur de 46 ans a les cheveux beaucoup plus longs qu'aujourd'hui et une belle frange. Cette nouvelle coupe était pour les besoins du film Narco de Gilles Lellouche comme l'indique Guillaume Canet en légende : " Présentation de Jeux d'Enfants en tournée ! On était vraiment des enfants en fait ! Cette chevelure ! Merci Gilles ! C'était pour son film Narco".





Plein d'autodérision, Guillaume Canet n'a pas hésité à écrire #MikeBrant. On ne peut que confirmer la ressemblance.