Sur Twitter, le chroniqueur français s'est affiché, le visage très creusé et presque méconnaissable, avec un maillot de Monaco, légendant sa photo de la sorte: "D’accord j’ai l’air con, mais je peux enfin mettre ce maillot de Monaco que m’avait offert MIchel Hidalgo". Sur un deuxième cliché, où on le voit de dos, il a ajouté "C’est du XL. Il y a un an, je mettais du 4XL ....Il y a 10 ans, il aurait fallu tailler le maillot dans une toile de yourte", blaguant sur les 125 kilos qu'il a perdu sur les dix dernières années.

Mais si cette perte de poids rend visiblement Guy Carlier, 71 ans, heureux et ne lui a pas enlevé son humour, elle inquiète fortement les internautes, qui se demandent s'il n'est pas malade. "Guy, s'il vous plaît, 1/2 Carlier en moins, c'est déjà très bien, mais 3/4 de Carlier en moins, c'est pas nécessaire! Vraiment!", a réagi une abonnée, d'autres jugeant que "c'est assez", lui trouvant un air fatigué.