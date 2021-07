Fidèle à son esprit rock'n'roll, Gwen Stefani avait opté pour une robe de l'excentrique créatrice Vera Wang qui laissait apparaître ses jambes ciselées comme en attestent les photos partagées sur Instagram. Les deux personnalités américaines s'étaient rencontrées dans le cadre de "The Voice" où elles faisaient partie du jury.



Ils se sont dit "oui". Après plus de cinq ans de vie commune, Gwen Stefani et Blake Sheldon ont scellé leur union dans une ambianceLa star du groupe No Doubt de 51 ans et le chanteur de 45 ans ont organisé une cérémonie intimiste le 3 juillet dans l’Oklahoma où ils possèdent un ranch.