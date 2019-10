Dans le cercle des belles filles hollywoodiennes, il y a deux catégories bien distinctes. Les cérébrales au background universitaire et les encéphalogrammes désespérément plats. Le genre : vous-pouvez-répéter-je-n’ai-pas-compris-la-question ? Les fées qui se sont penchées sur le berceau de Gwyneth Paltrow (il faut prononcer Gou-i-nette tout en feignant de coincer la langue entre les dents) ont fort heureusement choisi la première option. Ventre platissime, port de tête altier, vocabulaire élaboré, la Gwynie (son surnom) est assurément née sous une bonne étoile.

On vous retrouve aujourd’hui dans une nouvelle série de Netflix, The Politician. Vous êtes douée pour serrer des mains et taper sur l’épaule ?

"Je suis nulle. Et plus, je vieillis, plus je deviens grincheuse. J’avoue être beaucoup moins patiente et moins conciliante que durant mes jeunes années. Bref, sourire mécaniquement et serrer des mains pour me rendre sympathique aux yeux des autres, cela n’a jamais été vraiment mon truc.

(...)