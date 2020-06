De la suite dans le mauvais goût

Il faut le reconnaître, Gwyneth Paltrow a de la suite dans les idées. Et dans le mauvais goût. Après la bougie "qui sent comme mon vagin", vendue comme des petits pains malgré un prix plutôt coquet (75 $), elle a décidé de poursuivre dans la voie "punk rock et féministe" en proposant une autre chandelle, cette fois intitulée This Smells Like My Orgasm (Cela sent comme mon orgasme). À part faire bisquer un(e) ex, on serait curieux de connaître les motivations des acheteurs.