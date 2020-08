Hugh Jackman, 51 ans, la star masculine la plus sympa de la planète hollywoodienne…

Depuis qu’il a rendu ses griffes et sa panoplie de Wolverine, Hugh Jackman a démontré qu’il savait encore occuper l’écran. Et pour cela, pas besoin d’artifices et autres effets spéciaux, seuls parlent le talent et la performance d’acteur à l’état pur. Il le prouve une nouvelle fois avec Bad Education, dans un rôle où l’on ne l’attendait franchement pas. À 51 ans, la star masculine la plus sympa de la planète Hollywodienne – avec Tom Hanks et George Clooney – se dévoile comme jamais.