"Ha! Qu'est-ce qu'on est serré, au fond de cet appart! Chantent les sardines, chantent les sardines", chantonne ainsi, depuis la banquette arrière de sa voiture (à l'arrêt), l'animateur. Si cette vidéo Instagram date du 20 mars, elle fait des ravages auprès des internautes. "Ca donne envie de monter le son et d'ouvrir sa fenêtre pour en faire profiter les voisins!" peut-on notamment lire dans les commentaires.

"Cela change de la télé et des infos, qui nous minent pour rien", fredonne encore Patrick Sébastien. Vêtu d'une belle chemise à fleurs festive, celui qui fait tourner les serviettes depuis des années a modifié pas mal de passages pour mettre son tube au goût du jour. "Ha! Qu'est-ce qu'on est serré, au fond de cet appart! Chantent les sardines, chantent les sardines. Au moins ça détend, ça rend un peu heureux. Ca fait rire les enfants et ça rajeunit les vieux." Ou encore ce message positif pour l'avenir. "Mais ça n'empêche pas qu'on s'éclate et qu'on garde l'espoir. Tout est dans la tête et dans les coeurs."





Le sosie de Didier Raoult

Ce week-end, les internautes et téléspectateurs se sont aussi amusés de la ressemblance de l'ancien animateur du Plus grand cabaret du monde avec... Didier Raoult. Ce fameux scientifique qui s'est fait le chantre de la chloroquine, un supposé remède contre le Covid-19.

Cheveux longs et barbe blanche bien fournie, les deux ont des looks de savants fous. Et Patrick Sébastien, qui défend le scientifique, s'est est même amusé sur Twitter en poussant le bouchon encore plus loin. L'animateur ayant posté une ancienne vidéo du Grand Bluff où il s'était déguisé en "paysan poète" pour piéger Philippe Risoli dans le jeu du Millionnaire. "Il y a une séquence où je lui ressemblais vraiment au Professeur, alors je vous l'offre pour la rigolade du jour!"