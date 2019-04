La mannequin de 22 ans s'est livrée sur ses angoisses et son rapport à la célébrité.





C'est au magazine Glamour que Hailey Baldwin (ou Bieber depuis son mariage) a évoqué l'anxiété dont elle a souffert en raison de la notoriété. "Les gens observent les célébrités qui rencontrent le succès et ils estiment qu'ils ont tout sous contrôle (...) Mais en réalité, c'est plutôt l'inverse", a-t-elle expliqué.

"Je luttais horriblement contre l'anxiété. Je ne pouvais pas dormir", a expliqué l'épouse de Justin Bieber. "J'admire les gens qui prennent les devants et en parlent. Nous en souffrons tous", a ajouté la mannequin de 22 ans. "Les gens pensent que les célébrités ont une carrière de fou, ou qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils devraient donc être heureux. Mais en réalité, c'est plutôt l'opposé."

La notoriété est une pression constante, explique Hailey Baldwin ajoutant qu'il faut sans cesse "faire bonne figure". "On me demandait, 'Comment vas-tu ?' et je répondais 'Je vais bien. Mais en réalité, je passais des nuits à pleurer dans ma chambre d'hôtel."

Un mois plus tôt, Justin Bieber prenait la parole sur les réseaux sociaux pour évoquer sa dépression. Le couple a depuis trouvé un certain équilibre dans la méditation et la religion.