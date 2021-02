Sans filtre, Halle Berry a fait parler toute sa colère et sa frustration sur son compte Instagram. Un coup de sang qui ne ressemble pas au tempérament de la James Bond girl, mais qui aurait des origines bien particulières.

Comme le rapporte E! News, l'actrice de 54 ans en aurait tout simplement assez de "financer le train de vie" de son ex, Gabriel Aubry. La mannequin québecois, qui est le papa de Nahla, sa fille de 12 ans, traîne la réputation de lui en avoir fait baver. Il y a 8 ans, l'acteur français Olivier Martinez, marié à l'actrice durant deux ans, et lui en étaient même venus aux mains sur fond de bataille judiciaire autour de la garde de la fillette.

Aujourd'hui, Halle Berry débourse toujours une pension mensuelle et rondelette de 16 000 dollars à Aubry, 44 ans. Une forme d'extorsion, selon elle. "Je pense que si une femme ou un homme doit payer une pension alimentaire bien plus élevée que nécessaire pour des besoins qui aident à SOUTENIR l'enfant, c'est mal ! Il faut une grande force pour payer ça chaque jour. (...) C'est de l'extorsion !", aurait-elle pesté selon le site d'information américain. Pour Halle Berry, les lois en vigueur sur le sujet "ne reflètent plus le monde moderne".