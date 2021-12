Julia Roberts n'est pas la seule quinqua célèbre à avoir troqué le froid hivernal pour les tropiques. Si l'actrice dua mis le cap sur les plages australiennes, Halle Berry, elle, profite d'un luxueux bungalow perché sur des eaux couleur turquoise.

Décomplexée

Pieds nus avec son compagnon, le musicien Van Hunt, chevelure façon "Roi Lion" à cause de l'humidité ambiante...depuis quelques jours, la James Bond girl gratifie ses millions de fans avec des clichés décomplexés. Et il y en a qui a mis la toile en ébullition. Ce 28 décembre, l'actrice de 55 ans s'affichait même nue sous la couette pour célébrer son break entre Noël et le Nouvel An. Devant le torrent de réactions enjouées, Halle Berry a préféré jouer la carte de l'humour. "OK, vous êtes tous mauvais, mais je vous aime quand même", a-t-elle écrit sur son compte Twitter.