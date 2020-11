Son tout premier orgasme, Halle Berry s'en souvient comme si c'était hier. La star américaine de 54 ans a levé le voile sur cette étape cruciale de sa sexualité à l'occasion d'un question-réponse avec son amie et complice Lindsey Flores sur Instagram.

Si la styliste n'a plus aucun souvenir de l'événement, l'actrice oscarisée n'a pas hésité à donner de plus amples détails aux internautes. "Je me souviens de mon premier orgasme. Et je m'y suis prise toute seule !", a-t-elle confié sans complexe. "J'avais 11 ans. Je me tripotais et je me questionnais sur ma sexualité comme la plupart des filles !", a-t-elle précisé à son binôme, épaté par la réponse. Halle Berry, qui révélait être en couple avec le célèbre chanteur et musicien de R&B Van Hunt en septembre dernier, s'est toutefois refusée à tout commentaire sur les lieux insolites où elle a pu faire l'amour. Jusqu'à la prochaine interview coquine sur le réseau social ?