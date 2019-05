Indiana Jones n’est pas James Bond. Et contrairement à l’agent secret de sa Gracieuse Majesté, l’aventurier n’aura pas plusieurs visages.

C’est en tout cas l’avis très clair d’Harrison Ford. Invité dans l’émission The Today Show, l’acteur a répondu du tac au tac lorsqu’il lui a été demandé qui il aimerait voir en Indiana Jones. "Vous ne comprenez pas, a-t-il rétorqué. J e suis Indiana Jones. Quand je ne serai plus, il ne sera plus. C’est pourtant simple." Vu comme ça, en effet, c’est on ne peut plus simple. On se réjouit du coup qu’une cinquième aventure soit en tournage avec… Harrison Ford, évidemment.