Star à son insu



Il réclamait le droit à une vie privée à cor et à cri, il n'a jamais semblé aussi présent. Le prince Harry s'est adonné à un nouveau déballage à l'américaine, deux mois après son interview-choc avec Oprah. Cette fois-ci, c'est du côté de "Armchair Expert", un podcast qui a fait carton durant le confinement, que le duc de Sussex a choisi de livrer sa vérité.

S'il s'en est notamment pris au Charles et au "cycle de souffrance" que ce dernier avait engendré, l'époux de Meghan Markle a également taclé la famille royale britannique. "Un mélange entre le 'Truman Show' et un zoo". Ce sont les mots choisis par le Prince de 36 ans pour décrire l'environnement dont il est parvenu à s'extirper pour des raisons, dit-il, de santé mentale. "Me voilà, installé avec toute ma famille aux États-Unis alors que ce n'était pas le plan. Mais parfois, vous devez prendre des décisions et mettre votre famille au premier plan", a-t-il confié durant le podcast.

La comparaison avec le film culte de Peter Weir avec Jim Carrey en star de télé-réalité à son insu a évidemment fait jaser sur les réseaux sociaux. "Quel sale gosse !", "il se plaint sans arrêt", "rendez votre titre de Duc et filez pour de bon", peut-on lire sur Twitter où les partisans d'une certaine idée de la monarchie se sont fait entendre.