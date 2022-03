Mort au combat

"Nous avons le regret de vous annoncer qu'un membre de la communauté ukrainienne des Invictus Games a perdu la vie lors de l'invasion russe de l'Ukraine", a fait avoir la fondation qui vient en aide aux soldats et vétérans de guerre handicapés et blessés. Serhii Karaivan, membre prolifique, est mort au combat le dimanche 13 mars. Son entraîneur a rendu hommage à "son sens de l'humour, son professionnalisme, son patriotisme et sa sportivité".

Harry et son épouse ont pris publiquement position contre la Russie et l'invasion de l'Ukraine. "Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, et nous tous à Archewell soutenons le peuple ukrainien contre cette violation du droit international et humanitaire", avaient-ils fait savoir dans un communiqué publié en février.