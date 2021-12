Le 4 juin dernier, le deuxième enfant d'Harry et de Megan, une fille, venait au monde. Six mois après l'heureux événement, les parents partagent le premier cliché officiel de Lilibet sur une carte de voeux. On y voit Archie, âgé de deux ans, sur les genoux de son papa. Et Lilibet, portée à bout de bras par sa maman. La carte de voeux a été envoyée par l'intermédiaire de l'association caritative Archewell cofondée par le duc et la duchesse en 2020, selon la BBC. Elle porte l'inscription :

Par cette missive, le duc et la duchesse de Sussex indiquent aussi avoir effectué des dons à différentes associations qui "honorent et protègent les familles, de celles qui ont été transférés d'Afghanistan à ces familles américaines ayant besoin d'un congé parental payé".



Le cliché a été pris par un ami du couple, le photographe Alexi Lubomirski, qui avait déjà immortalisé leur mariage et le baptême d'Archie. Celui-ci s'est dit très honoré et chanceux de capturer ce moment. “C’est l’un de ces projets rares et spéciaux dont on a la chance de faire partie. Cette journée avec le duc et la duchesse de Sussex a été remplie de joie, et je me sens extrêmement privilégié d’avoir été invité à la capturer” , a-t-il assuré en publiant la photo sur Instagram.