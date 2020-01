Harry et Meghan ont annoncé mercredi renoncer à leur rôle de premier plan dans la famille royale britannique.



Harry et Meghan avaient déjà choisi de s'éloigner de la tradition en ne passant pas Noël avec la reine Elizabeth et les autres membres de leur famille mais en allant au Canada. Il y a quelques mois, ils avaient expliqué dans un documentaire qu'ils ne supportaient plus l'acharnement des médias envers Meghan Markle.

"Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant par se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution", ont-ils expliqué sur leur compte Instagram. "Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C'est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d'équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, en continuant d'honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d'élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l'espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D'ici là, veuillez accepter nos plus sincères remerciements pour votre soutien continu."