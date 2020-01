Le prince Harry et sa femme américaine Meghan Markle ont quitté Londres et les obligations de la royauté britannique pour "une vie plus paisible" au Canada. Enfin, espèrent-ils...

C'est depuis leur résidence de North Saanich, banlieue de la ville de Victoria, en Colombie-Britannique, qu'ils devront s'adapter au quotidien dans ce pays du Commonwealth. Sur son site internet, North Saanich se décrit comme une "zone résidentielle et rurale hautement attractive" avec une forte "richesse agricole intérieure". La duchesse de Sussex a ainsi été vue en train de se promener avec leur fils Archie dans le parc national de Horth Hill, dans un cadre tranchant radicalement avec Buckingham Palace et le centre de Londres.

En 2018, quelque 12.000 personnes vivaient dans cette petite ville à la pointe sud de l'île de Vancouver. Soit environ un tiers de la population de Windsor, où ils avaient fait du Frogmore Cottage leur résidence au Royaume-Uni. Rien à voir non plus avec Londres ou Toronto, où Meghan a vécu plusieurs années.

Moins de voisins, et sûrement moins d'attention médiatique (ou tout du moins c'est le but...). Contrairement au Daily Mail et aux autres tabloïds britanniques, à la recherche de unes sensationnelles, la presse locale semble raffoler d'histoires sur le recyclage et les oeuvres caritatives.

Une brochure à l'attention des nouveaux résidents de North Saanich, publiée sur internet, détaille l'offre de transports locaux, les activités liées à l'abattage d'arbres et les permis dont le couple aura besoin pour les chiens de Meghan.

Ciao Londres, hello Vancouver

Il semblerait que Harry, 35 ans, et Meghan, 38, soient à la recherche d'une certaine tranquillité, mais il leur faudra probablement un peu d'excitation urbaine de temps en temps. Dans ce cas-là, un petit saut en ferry (ou en hélicoptère) leur permettra de rejoindre facilement Vancouver, où Meghan s'est rendue la semaine dernière pour rendre visite à deux associations caritatives.

Cette ville du Pacifique a beaucoup de surnoms, notamment la "Hollywood du Nord", en raison du grand nombre de films et de séries qui y sont produites, et "No Fun City" ("la ville sans plaisirs"), une référence au manque de dynamisme qui lui est prêté.

S'il veut continuer à supporter un club de foot, le duc de Sussex, fan d'Arsenal en Angleterre, devra se ranger derrière les Vancouver Whitecaps - légèrement moins bons que l'équipe de Premier League - ou sinon se mettre au hockey, comme à peu près tout le monde au Canada. Il supportera alors l'équipe de NHL (championnat nord-américain de hockey) des Canucks. Ou il peut encore essayer le football canadien, sport cousin du football américain.

La région regorge de marchés locaux et de stands de nourriture en tout genre qui auront pour mission de faire oublier aux époux Harrods ou Marks & Spencer. Le couple aura cependant du mal à trouver un pub pour manger un bout: un patron de restaurant de North Saanich a déjà dû leur refuser le couvert, par mesure de sécurité.

Bev Koffel, propriétaire du Deep Cove Chalet, a ainsi expliqué à la presse locale que son chef de mari avait décliné la réservation princière. "Laissons-les profiter en paix du calme. Nous avons déjà tellement de chance de les avoir dans la région!"