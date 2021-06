Si Harry ne devrait pas tarder à débarquer au Royaume-Uni, et loger dans son ancienne maison, personne ne sait si Meghan sera du voyage. En avril dernier, elle avait invoqué le fait d'être enceinte pour ne pas faire de déplacement jugé risqué pour elle. Mais, étant donné qu'elle a accouché entre-temps, il serait techniquement possible qu'elle vienne. Toutefois, selon les journaux anglais, sa présence ne serait pas vue d'un bon œil, surtout depuis l'interview polémique que le couple a accordée à Oprah Winfrey et dans lequel ils accusent certains membres de la famille de racisme. Pour éviter toute polémique, Meghan pourrait donc, encore une fois, décider de passer son tour. Affaire à suivre...

Le 1er juillet 2021, la princesse Diana aurait fêté ses 60 ans. A l'occasion de cet anniversaire, la famille royale britannique a tenu à lui rendre hommage, en inaugurant notamment une statue à son effigie. Le prince Harry, qui vit aux Etats-Unis avec sa compagne Meghan, aurait prévu de faire le voyage jusqu'au Royaume-Uni afin de, lui aussi, honorer la mémoire de sa mère. Toutefois, en raison des restrictions Covid qui s'imposent lors des voyages, le fils de Diana devra respecter une quarantaine de 10 jours. Comme lors de sa dernière venue au pays, pour les obsèques de son grand-père Philip en avril dernier, Harry sera hébergé par sa cousine Eugenie, à Frogmore Cottage. Cet endroit, Harry le connait plutôt bien étant donné qu'il y a vécu avec Meghan avant de déménager en Californie. Depuis leur départ, c'est sa cousine Eugenie qui y vit avec son mari et leur nouveau-né August. Contrairement aux Sussex, la fille d'Andrew et de Sarah Ferguson semble y vivre des jours heureux.