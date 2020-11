C'est drôle (lisez : honteux) qu'Harry et Meghan fassent en sorte que les médias sachent qu'ils ont un nouveau responsable de la communication, mais qu'ils ne s'embarrassent pas d'une annonce pour saluer le prince Charles pour son anniversaire !", pouvait-on lire sur Twitter. D'autres estiment que le soutien financier du prince de Galles durant les premiers mois du "Megxit" justifierait à lui seul une carte de voeux. L'année dernière Meghan et Harry avaient publié une photo d'Archie sur leur compte @SussexRoyal pour fêter les 71 ans de Charles. Toujours échaudés par la mise en scène des Sussex dans un cimetière de Los Angeles lors du Remembrance Day, les fans de la famille royale les attendaient donc au tournant. Si les voeux ont pu être formulés en privé, cet "oubli" public a froissé bon nombre d'internautes. "", pouvait-on lire sur Twitter. D'autres estiment que le soutien financier du prince de Galles durant les premiers mois du "Megxit" justifierait à lui seul une carte de voeux.

Un silence assourdissant. Alors que Charles atteignait les 72 printemps ce samedi 14 novembre, la famille royale britannique n'a pas manqué de célébrer l'événement sur les réseaux sociaux. William et Kate ont choisi une photo récente où l'on peut voir le Prince rire aux éclats, médailles au revers de son costume crème. Le compte Instagram de la reine Elizabeth II, lui, a opté pour une adorable photo en noir et blanc où le jeune Charles est assis sur les cuisses de sa royale maman. Mais durant tout le week-end, le prince Harry et Meghan Markle étaient aux abonnés absents.