Le prince Harry et son épouse Meghan renonceront à leur titre d'altesse royale et cesseront de recevoir des fonds publics après leur décision de renoncer à leur statut de membres actifs de la famille royale, a annoncé samedi le palais de Buckingham.

"Le duc et la duchesse de Sussex n'utiliseront plus leur titre d'altesse royale étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale", a expliqué le palais, ajoutant que le couple avait donné son accord au remboursement de certaines dépenses passées.

Le communiqué complet du palais de Buckingham:

"Le duc et la duchesse de Sussex sont reconnaissants envers Sa Majesté et la famille royale pour leur soutien continu alors qu'ils entament le prochain chapitre de leur vie.

Comme convenu dans ce nouvel arrangement, ils comprennent qu'ils doivent se retirer des fonctions royales, y compris les nominations militaires officielles. Ils ne recevront plus de fonds publics pour les fonctions royales.

Avec la bénédiction de la Reine, les Sussex continueront de maintenir leurs patronages et associations privés. Bien qu'ils ne puissent plus représenter officiellement la Reine, les Sussex ont clairement indiqué que tout ce qu'ils feront respectera les valeurs de Sa Majesté.

Les Sussex n'utiliseront pas leurs titres de RHS, car ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale.

Le duc et la duchesse de Sussex ont fait part de leur souhait de rembourser les dépenses de la subvention souveraine pour la rénovation de Frogmore Cottage, qui restera leur maison familiale au Royaume-Uni.

Buckingham Palace ne commente pas les détails des dispositions de sécurité. Il existe des processus indépendants bien établis pour déterminer le besoin de sécurité financée par l'État.

Ce nouveau modèle entrera en vigueur au printemps 2020."