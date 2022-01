Installés en Californie il y a un an demi, dans une villa de Montecito estimée à 13 millions d'euros, Harry et Meghan ne semblent pas satisfaits de leur bien et de son emplacement.

La luxueuse villa, achetée à un homme d'affaires russe, a pourtant tout pour plaire. Celle-ci comporte neuf chambres, seize salles de bains, une salle de sport, une aire de jeux privée, une piscine, un court de tennis mais également un spa, une salle de cinéma, une bibliothèque, cinq places de garage intérieures, une cave à vin....Sans oublier une autre maison d'hôte voisine.

Malgré cela, le couple princier va revendre la villa, à en croire le tabloïd anglais The Sun. “Harry et Meghan envisagent de vendre leur maison”, leur a confié un proche du couple. “Pour éviter de donner une chance aux acheteurs malintentionnés, la maison ne sera montrée qu’aux personnes ayant de l’argent et qui sont des acheteurs sérieux. Donc on ne pourra pas retrouver leur maison sur les sites de ventes immobilières".

Harry et Meghan Markle souhaitent cependant rester dans les environs. "Ils veulent rester dans le quartier, mais ils ne sont pas comblés avec cette maison et son emplacement", conclut la source à nos confrères anglais.