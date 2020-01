Sa mère l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

Luttant contre une lourde dépression, Harry Hains est décédé ce 7 janvier. Acteur et mannequin australien de 27 ans, il était connu pour ses rôles dans American Horror Story ou encore la palpitante série Netflix The OA. Sa mère, l'actrice Jane Badler, a posté un émouvant message sur Instagram pour annoncer la triste nouvelle.

"Il a lutté avec des problèmes de santé mentale"

"Le 7 janvier, mon merveilleux fils est mort. Il avait 27 ans et le monde à ses pieds. Mais tristement, il a lutté avec des problèmes de santé mentale et des addictions. Une brillante étincelle qui n'a vécu que trop peu de temps... Tu vas me manquer Harry, chaque jour de ma vie", a-t-elle écrit dans des propos traduits par Pure People. Ses obsèques auront lieu à Los Angeles ce 12 janvier.

Par le passé, Hains, qui se décrivait comme gender fluid, s'était déjà confié sur le mal qui le rongeait. "Dans mon enfance, j'avais un problème de sommeil, une insomnie idiopathique. Je n'ai pas pu dormir pendant toute mon enfance, jusqu'à ce que je commence à prendre des somnifères à l'âge de 12-12 ans. Donc j'ai été privé de sommeil et j'ai développé de nombreuses phobies. Cela m'a beaucoup affecté quand j'étais enfant", avait-il déclaré auprès du média britannique Boys by girls.