Souvent poignant, le flot des hommages provoqué par le décès du prince Philip à 99 ans a parfois aussi de quoi donner le sourire. Sur les réseaux sociaux, deux photos de feu l'époux de la reine Elizabeth II ont particulièrement retenu l'attention des internautes. Au point que la ressemblance du prince Philip avec ses deux petits-fils saute désormais aux yeux.

La première avait déjà refait surface en 2018. On y voit le duc d'Édimbourg en couverture d'un tirage du magazine Paris Match datant de 1957. Âgé de 36 ans, il arbore une barbe rousse fournie et affiche un sourire ravageur. À ce moment-là, le prince Harry, même âge et même pilosité faciale, effectuait un voyage officiel en Australie et les sosies royaux ont naturellement été mis en avant. Leur ressemblance, frappante, fait de nouveau le tour de la Toile près de trois ans plus tard.

L'autre cliché a été partagé par le mannequin Poppy Delevingne, la soeur de l'actrice Cara Delevingne. Pris en 1937, l'ancien prince de Grèce et de Danemark a alors 17 ans et il prend la pose aux côtés de leur grand-mère Angela à Venise. "Elle a pensé qu'il ferait un très bon mari un jour. Comme elle avait raison", a écrit la jeune femme, relatant une anecdote familiale méconnue. À la vue de la photo, on ne peut s'empêcher au prince William au même âge.