Le passionné de ballon ovale en lui parviendra-t-il à digérer ? Aujourd'hui, c'est depuis sa villa de Los Angeles que le prince Harry voit Kate Middleton reprendre officiellement l'un des titres auxquels il tenait le plus. Sa belle-soeur de 40 ans, toujours plus populaire, est devenue la nouvelle marraine du rugby anglais.

À partir de ce mercredi 2 février, la duchesse est le nouveau visage de la Rugby Football Union et de la Rugby Football League en Angleterre, annonce la BBC. Pour marquer le coup, une vidéo tout en originalité a été dévoilée sur les réseaux des Cambridge. On y voit la maman de George, Charlotte et Louis lancer la balle en tenue de sport, un large sourire aux lèvres. Selon son porte-parole, ce nouveau patronage reflète sa "passion de longue date pour le sport et les avantages qu’il peut procurer tout au long de la vie". Le prince William est quant à lui devenu le parrain de la fédération galloise. La succession est assurée de la plus belle des manières.