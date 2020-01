On savait que les relations entre le prince Harry d'Angleterre et la famille royale britannique étaient tendues. Mais, pas à ce point. Le frère de William et son épouse, Meghan Markle ont fait savoir qu'ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique pour s'installer avec leur fils, Archie, en Amérique du nord. Une décision qui n'a pas été très bien accueillie au palais de Buckingham.

(...)