Ce festival était un peu comme une petite bulle de vacances pour moi", nous confiait Hector Langevin, alias le jeune Bart Vallorta dans la série à succès Demain nous appartient (DNA) lorsqu’il était membre du jury du septième Waterloo Historic Film Festival en octobre dernier. Quand ça me fait sortir un peu du quotidien effréné de la série, ça fait du bien. Surtout de rencontrer de nouvelles personnes, professionnelles ou non."