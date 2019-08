Des noces à 3 millions

"On l’a fait ! Monsieur et Madame Kaulitz", a ainsi écrit le mannequin de 46 ans en légende du cliché. Après leur mariage civil en février dernier en Californie, Heidi Klum et Tom Kaulitz (le chanteur de 29 ans de Tokio Hotel) ont organisé ce samedi une seconde cérémonie luxueuse sur un yacht au large de l’île de Capri, en Italie. Selon Page Six, le coût total du mariage s’élèverait à 3 millions de dollars.