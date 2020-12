Comme la progéniture de Kate Moss, - Lila Grace apparaissait sur la couv' de l'édition italienne du magazine en ce mois de décembre - ou encore de Cindy Crawford, Leni compte bien briller sur papier glacé avant de fouler les podiums. "Tellement heureuse de ma première couverture. Je me suis tellement amusée sur le plateau avec Vogue Germany, je ne pouvais rêver de meilleurs débuts. Merci d'être à mes côtés @heidiklum", a écrit l'adolescente sur son compte Instagram qui risque bien de devenir de plus en plus actif.