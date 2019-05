À partir de quand est-on trop vieille pour poser en bustier de dentelle ? Question idiote, n’est-ce pas ? Et pourtant.

Suite à la soirée d’anniversaire de la mannequin Gigi Hadid organisée à New York, une journaliste de mode - et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit d’une ancienne rédactrice en chef de l’édition britannique de Vogue -, s’est offusquée de la tenue portée par une autre mannequin, Helena Christensen, 50 ans. Sur un jeans, celle-ci avait mis un bustier en dentelle. "Je suis désolée Helena Christensen, tu ES trop vieille pour porter ça", a écrit Alexandra Shulman dans son article publié dans l’édition dominicale du Daily Mail.

La levée de bouclier a été immédiate dans le chef de nombreuses personnalités. Julianne Moore, Linda Evangelista ou Naomi Campbell ont pris fait et cause pour la Danoise Helena Christensen. "A-t-on une date de péremption ? Ne peut-on plus se sentir sexy ?", s’est aussi interrogée Heidi Klum.